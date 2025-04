Van Polen over contractdetails: "Ik zei: Jonnie Boer is Ajacied"

Bram van Polen heeft een boekje opengedaan over zijn contracten bij PEC Zwolle. De oud-prof maakte er een sport van om bijzondere clausules in verbintenissen op te nemen.

"Ik weet nog dat Ron Jans ging verlengen en toen eiste hij dat er een nieuw krachthonk zou komen. Daarna vroeg hij een etentje bij De Librije, het sterrenrestaurant in Zwolle", vertelt Van Polen bij Tekengeld op ESPN. Van Polen vond dat spel mooi en kopieerde dat van de oud-trainer van PEC Zwolle, die ook werkzaam was bij onder meer FC Groningen, SC Heerenveen, FC Twente en nu FC Utrecht.

"In de laatste jaren van mijn carrière heb ik elk jaar iets geks meegenomen in mijn onderhandelingen", vervolgt de oud-speler. "Een autootje voor mijn vrouw. Mijn vrouw moest nog een autootje en ik had al een paar keer op internet zitten zoeken en dacht: ik ga het wel proberen bij de contractonderhandelingen. Ik zei: Ik hoef geen nieuw autootje, maar als het gewoon een beetje normaal is. Het werd een tweedehands witte Peugeot met 86.000 kilometer op de teller. Dat is toch goed? Ik vond dat heerlijk."

Van Polen verlengde zijn contract telkens met een jaar en had nog meer eisen. "Ik maakte er een soort spel van, omdat mijn contractonderhandeling elk jaar hetzelfde waren. Over die contractverlenging waren we het in een paar minuten eens, maar ik vond het wel leuk als ze nog wat extra moeite moesten doen. Dus daardoor verzon ik altijd iets geks, zoals een gratis biertje voor alle seizoenskaarthouders", lacht hij. "Of een weekendje Molecaten voor de hele familie, dat was toen onze hoofdsponsor."

"En net als Ron Jans een etentje bij De Librije met mijn hele familie, dus met mijn ouders, broertjes en mijn zusje plus aanhang", vervolgt Van Polen, die denkt dat dat etentje wellicht duurder was dan de Peugeot. "Dus dan gingen we met z'n allen eten bij De Librije. En dat wilde ik een soort van teruggeven aan mijn familie, omdat ze me altijd overal volgden. En dit was wel een mooi moment om ze daarin te bedanken."

"Maar de club vond dat helemaal niet zo leuk", onthult Van Polen. "Maar ik had dat echt in mijn en ik weet nog dat ik bij Gerard Nijkamp, toen onze technisch directeur, kwam en hij zegt echt: Bram, dit is zoveel moeite. We kunnen ook gewoon 10.000 euro erbij doen." Van Polen ging daar niet in mee en wees naar de onlangs overleden sterrenkok Jonnie Boer van De Librije. "Ik zei: Jonnie Boer is een Ajacied. Als je iets regelt met hem en je geeft bij PEC Zwolle - Ajax een paar mooie VIP-kaarten en een arrangement, dan kun je dat volgens mij zo tegen elkaar wegstrepen. Jullie moet er wel moeite voor doen. Zo is dat begonnen."