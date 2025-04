Van Polen roemt drie Ajax-uitblinkers: "Speler van het weekend"

De Tilburgers kwamen verrassend op voorsprong en zullen lang gehoopt hebben op een stunt. "Willem II kan de boel achterin redelijk dichtgooien. Met het fanatieke thuispubliek erachter kun je het lang volhouden. Maar bij Ajax maakten de wissels weer het verschil", reageert Van Polen bij ESPN. "Gezien de beladenheid van dit duel is Weghorst voor mij de speler van het weekend."

De spits kwam in de tweede helft in de ploeg en bracht zijn elftal een klein kwartier voor tijd de overwinning. "Dit was een cruciale invalbeurt en heel knap dat hij meteen zo beslissend was. Ook zijn spel aan de bal, het was echt goed", geniet Van Polen. "Ook Edvardsen viel goed in, die staat dan weer precies op de goede plek. En het uitstellen van Berghuis, dat werd een beetje onderbelicht. Hij kon de bal meteen geven, maar stelt dat net even uit. Dat zijn details waar ik wel echt van geniet."