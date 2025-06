Van Polen tipt Ajax: "Dan was je misschien wél kampioen geworden"

Het nieuws werd met het nodige scepsis ontvangen, maar Van Polen ziet het wel zitten. "Mits fit is leeftijd vaak een voordeel", reageert hij in Voetbalpraat van ESPN. "Ze hebben zoveel ervaring, alleen ze moeten wel in een bepaalde intensiteit meekunnen. Ik denk dat Ivan Perisic bij PSV daarvan het mooiste voorbeeld is. Dat zou ik bij Ajax blindelings terughalen, als ze fit zijn."

Van Polen denkt dat een speler als Blind nog steeds veel kan toevoegen aan Ajax. "Als je Blind de laatste tien wedstrijden wel had gehad, toen Youri Baas geblesseerd raakte, was je misschien wél kampioen geworden", klinkt het. "Dat is achteraf makkelijk praten, maar zij weten wel wat er bij Ajax en in de Europese top gevraagd wordt. Als je daarin een bepaald plan met ze kunt uitstippelen, ook richting de toekomst, dan vind ik dit een soort van sieraden voor de club."