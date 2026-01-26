Het laatste Ajax Nieuws
Van Polen tipt Ajax over versterking: "Vind ik echt te weinig"
Bram van Polen Foto: © BSR Agency
Kenneth Perez vindt dat Ajax zich snel moet versterken met een speler met leiderschap. Volgens de analist ontbreekt dat momenteel in de selectie van Fred Grim.
Bram van Polen denkt dat Ajax vooral linksachter een kwaliteitsinjectie nodig heeft. "Ik vind een Wijndal en Rosa op die plek te weinig", oordeelt hij in Dit Was Het Weekend. "Wijndal is aanvallend wel aardig, maar puur verdedigend vind ik hem niet goed genoeg."
Volgens Perez is het voor Ajax niet alleen belangrijk dat er een kwalitatief goede spelers gehaald wordt. "Ook bij Ajax heb je iemand nodig die een goede voetballer én een persoonlijkheid is", stelt de analist. "Iemand die overwicht krijgt op de groep.”
