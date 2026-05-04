Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
Bram van Polen verwacht niet dat Ajax of FC Twente er nog in slaagt om op de derde plek te eindigen. De voormalig profvoetballer voorspelt dat er in de top-drie niets meer gaat veranderen in de laatste twee competitiewedstrijden, ondanks dat NEC al drie keer op rij niet wist te winnen.
"N.E.C. kan je gewoon opschrijven voor de derde plek. Tegen Telstar deden ze er ook echt alles aan, alleen wilde de bal er dit keer gewoon niet in", legt hij uit op de website van ESPN. "Bij N.E.C. weet je dat er maar iets hoeft te gebeuren en dan gaat het weer helemaal los. Dat proef je gewoon. Na de 1-1 van Chery hikken ze er ook een beetje tegenaan. Je hebt het gevoel dat het ook nog 3-1 kan worden, maar zaterdag lukte het een keertje niet", aldus Van Polen.
De analyticus is benieuwd wie er op de zestiende plek zal eindigen. "Excelsior heeft ook een knap resultaat behaald, dus het gaat nu wel tussen Telstar en FC Volendam denk ik", voorspelt hij. "Dat wordt wat de laatste speelronde als beide ploegen het tegen elkaar opnemen. Welke kant het op gaat vallen? Ik heb echt geen idee. Dat is wat voetbal zo mooi maakt", vervolgt Van Polen, die geen wonderen meer verwacht van NAC Breda.
