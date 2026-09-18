Van Polen voorspelt lastig Ajax-duel: "Onderschat Excelsior niet"

Ajax moet zaterdagavond volgens Bram van Polen rekening houden met een lastige wedstrijd tegen Excelsior. De Rotterdammers zijn sterk aan het seizoen begonnen en verloren tot dusver slechts twee competitiewedstrijden. Met een zesde plaats op de ranglijst reist Excelsior bovendien met vertrouwen af naar Amsterdam.

"Ik denk dat Excelsior Ajax het lastig gaat maken", zegt Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. De voormalig verdediger wijst daarbij ook naar het eerdere succes van de Rotterdammers in de Johan Cruijff ArenA. "Die wonnen daar vorig jaar in De ArenA, die gaan er met goed vertrouwen naartoe. Die hebben het goed voor elkaar met dat lage blok van 5-4-1."

Hedwiges Maduro verwacht dat Ajax uiteindelijk voldoende kwaliteit heeft om Excelsior te verslaan, maar ziet wel een belangrijk aandachtspunt voor de ploeg van Míchel Sánchez. "Ajax moet wel opletten op de restverdediging. Willem II had ook kansjes om uit te breken. Maar normaal gesproken moet je wel winnen, ook tegen 5-4-1. Er zitten wel goede patronen in hoor, bij Ajax", aldus Maduro.