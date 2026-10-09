Van Polen vreesde oud-Ajacied: "Wist zelf niet hoe goed hij was"

Bram van Polen is nog altijd onder de indruk van Mohammed Kudus. De voormalig verdediger van PEC Zwolle stond tijdens zijn carrière regelmatig tegenover de oud-Ajacied en bewaart daar bijzondere herinneringen aan. Volgens Van Polen beschikte de Ghanees over vrijwel alle kwaliteiten die een aanvaller nodig heeft.

Bij Voetbalpraat op ESPN krijgt Van Polen donderdagavond de vraag hoe hij Kudus tijdens zijn periode bij Ajax heeft ervaren. De oud-verdediger hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Ik vond Kudus echt een monster. Die was zó goed. Ik vond het nooit lekker als hij linkshangend op de vleugel speelde", vertelt Van Polen, die bij PEC Zwolle doorgaans als rechtsback speelde.

De voormalig aanvoerder van de Zwollenaren had vooral moeite met de combinatie van kracht, snelheid en techniek van de aanvaller. "Hij had alles. Ik had het idee dat Kudus zelf nog niet wist hoe goed hij wel niet was."

Volgens Van Polen werd het voor verdedigers helemaal lastig wanneer Kudus eenmaal in zijn ritme kwam. "Hij was zo sterk, snel, laag bij de grond en enorm vaardig. Als die gasten het op hun heupen kregen en het publiek erachter ging staan, wilde je daar liever niet tegenover staan", aldus het clubicoon van PEC Zwolle.