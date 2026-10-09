Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Polen vreesde oud-Ajacied: "Wist zelf niet hoe goed hij was"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © MTB-Photo

Bram van Polen is nog altijd onder de indruk van Mohammed Kudus. De voormalig verdediger van PEC Zwolle stond tijdens zijn carrière regelmatig tegenover de oud-Ajacied en bewaart daar bijzondere herinneringen aan. Volgens Van Polen beschikte de Ghanees over vrijwel alle kwaliteiten die een aanvaller nodig heeft.

Bij Voetbalpraat op ESPN krijgt Van Polen donderdagavond de vraag hoe hij Kudus tijdens zijn periode bij Ajax heeft ervaren. De oud-verdediger hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. "Ik vond Kudus echt een monster. Die was zó goed. Ik vond het nooit lekker als hij linkshangend op de vleugel speelde", vertelt Van Polen, die bij PEC Zwolle doorgaans als rechtsback speelde.

De voormalig aanvoerder van de Zwollenaren had vooral moeite met de combinatie van kracht, snelheid en techniek van de aanvaller. "Hij had alles. Ik had het idee dat Kudus zelf nog niet wist hoe goed hij wel niet was."

Volgens Van Polen werd het voor verdedigers helemaal lastig wanneer Kudus eenmaal in zijn ritme kwam. "Hij was zo sterk, snel, laag bij de grond en enorm vaardig. Als die gasten het op hun heupen kregen en het publiek erachter ging staan, wilde je daar liever niet tegenover staan", aldus het clubicoon van PEC Zwolle.

Ajax nam Kudus in de zomer van 2020 voor negen miljoen euro over van FC Nordsjaelland. Na drie seizoenen in Amsterdam vertrok de Ghanees voor 43 miljoen euro naar West Ham United.

Twee jaar later maakte Kudus opnieuw een grote transfer. Tottenham Hotspur betaalde ongeveer 64 miljoen euro om de aanvaller over te nemen van West Ham. Daarmee zette de voormalig Ajacied zijn loopbaan voort bij een andere Londense club.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Timo Letschert speelde in Denemarken bij Lyngby

Letschert roemt Ajax-talent: "Een van de beste van de Eredivisie"

0
Noa Vahle

Noa Vahle geniet van Ajax-icoon: "Dat is zo'n goede uitspraak"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mohammed Kudus
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Letschert roemt Ajax-talent: "Een van de beste van de Eredivisie"

Van Polen vreesde oud-Ajacied: "Wist zelf niet hoe goed hij was"

Noa Vahle geniet van Ajax-icoon: "Dat is zo'n goede uitspraak"

Van der Meijde pakt prijs met videoserie: "Nu staan we hier"

Levi Smans ziet Ajax wel zitten: "Of een club in de Bundesliga"

Noa Vahle wijst: "Dan zit ArenA vol, maar dit vind ik écht ruk"

Ajax moet zich nu bewijzen: "Laten zien hoe sterk ze echt zijn"

Ouazane geniet bij Marokko: "Toen kwam ik los en deed ik mee met UNO"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws