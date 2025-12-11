Van Polen vreest voor Ajacied: "Denk dat hij zijn plekje kwijt is"

Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

Bram van Polen en Marciano Vink sluiten niet uit dat Rayane Bounida weer een stapje terug moet doen. De jonge Ajacied kwam woensdagavond niet in actie tegen Qarabag omdat hij te laat was gekomen. 

Bounida maakte de afgelopen wedstrijden als basisspeler een goede indruk, maar kwam tegen Qarabag niet in actie. "Ik denk dat Bounida meteen zijn plek kwijt is", reageert Van Polen in Voetbalpraat van ESPN. Fred Grim zette het jeugdproduct op de bank en koos voor Oscar Gloukh, die met twee goals belangrijk was in de 2-4 zege. "Als je een succesje op die plek hebt, zou ik die als trainer altijd laten staan."

Daar is Vink het wel mee eens. "Je ziet dat hij het vanaf de rechterkant echt goed invulde. Hij gaf steekballen, kwam naar binnen, scoorde met links. Het is ook voor hem een ideale positie", aldus de voormalig profvoetballer. "Ik had Bounida sowieso op de bank gehouden en Gloukh laten spelen. Het is best wel veel voor een jeugdspeler. Je leert er ook van; het is niet altijd vanzelfsprekend dat je altijd maar speelt."

