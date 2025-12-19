Van Polen waarschuwt Ajax: "Met alleen flair ga je het niet redden"

Bram van Polen ziet voor Ajax een lastige opgave zaterdag bij NEC Nijmegen. De oud-PEC Zwolle-verdediger denkt dat de ploeg van Dick Schreuder precies weet hoe ze het compacte blok van de Amsterdammers kunnen doorbreken.

"Ik vond dat Ajax vrij gelukkig won van FC Groningen en Fortuna Sittard", begint Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik denk dat ze weer behoudend gaan spelen. Wat Feyenoord niet goed deed, was spelers in de zestien brengen. Als er één ploeg is die dat wél goed kan, is het NEC. Ajax kan echt de borst natmaken."

Hoewel Van Polen nog geen bijzonder Ajax-spel ziet, merkt hij wel een toenemend vertrouwen onder interim-trainer Fred Grim. "Dat is zeker aan het groeien", aldus Van Polen. "Tegen Excelsior Maassluis kon je echt zien dat sommige spelers die flair terugkregen, dat was mooi."

Toch waarschuwt hij dat dat vertrouwen op zich niet genoeg zal zijn. "Ajax moet mee in de intensiteit van NEC", besluit Van Polen. "Met alleen flair ga je het dan niet redden. Dan moet je hopen dat de individuele kwaliteiten van Mika Godts of Kasper Dolberg het verschil kunnen maken."