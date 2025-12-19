AD Voetbalpodcast
Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Van Polen waarschuwt Ajax: "Met alleen flair ga je het niet redden"

Amber
bron: Voetbalpraat
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

Bram van Polen ziet voor Ajax een lastige opgave zaterdag bij NEC Nijmegen. De oud-PEC Zwolle-verdediger denkt dat de ploeg van Dick Schreuder precies weet hoe ze het compacte blok van de Amsterdammers kunnen doorbreken.

"Ik vond dat Ajax vrij gelukkig won van FC Groningen en Fortuna Sittard", begint Van Polen bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik denk dat ze weer behoudend gaan spelen. Wat Feyenoord niet goed deed, was spelers in de zestien brengen. Als er één ploeg is die dat wél goed kan, is het NEC. Ajax kan echt de borst natmaken."

Hoewel Van Polen nog geen bijzonder Ajax-spel ziet, merkt hij wel een toenemend vertrouwen onder interim-trainer Fred Grim. "Dat is zeker aan het groeien", aldus Van Polen. "Tegen Excelsior Maassluis kon je echt zien dat sommige spelers die flair terugkregen, dat was mooi."

Toch waarschuwt hij dat dat vertrouwen op zich niet genoeg zal zijn. "Ajax moet mee in de intensiteit van NEC", besluit Van Polen. "Met alleen flair ga je het dan niet redden. Dan moet je hopen dat de individuele kwaliteiten van Mika Godts of Kasper Dolberg het verschil kunnen maken."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Inan

Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"

0
Jorthy Mokio juicht na zijn goal voor Ajax

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de KNVB Beker

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd