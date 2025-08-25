Van Polen ziet 'besluiteloze' Ajacied: "Die gozer kost me punten"

"Besluiteloos is het goede woord", stelt Van Polen. Ajax kreeg in de tweede helft talloze kansen, maar kwam niet verder dan de doelpunten van Steven Berghuis en Wout Weghorst. Bij het zien van de gemiste mogelijkheden merkt Van Polen op: "Ajax doet zichzelf enorm tekort. Een Ajax in vorm speelt deze kansen gewoon fantastisch uit."

Wijndal trok in de slotfase vooral de aandacht door meerdere keren te lang te treuzelen, waardoor Ajax niet tot scoren kwam. "Dit kan echt niet", lacht Van Polen. "Ik heb Wijndal in mijn Fantasy Voetbal-elftal, maar die gozer kost me gewoon punten." Hij nuanceert direct: "Het heeft ook te maken met een stukje vertrouwen. Ajax komt wel in de positie, maar het gaat ook om het afdrukken. Ik ben er niet bang voor dat deze spelers deze fouten blijven maken."