Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Polen ziet 'besluiteloze' Ajacied: "Die gozer kost me punten"

Amber
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © BSR Agency

Ajax maakte het zichzelf onnodig moeilijk in de 2-0-zege op Heracles Almelo. Volgens ESPN-analist Bram van Polen liet met name Owen Wijndal een besluiteloze indruk achter.

"Besluiteloos is het goede woord", stelt Van Polen. Ajax kreeg in de tweede helft talloze kansen, maar kwam niet verder dan de doelpunten van Steven Berghuis en Wout Weghorst. Bij het zien van de gemiste mogelijkheden merkt Van Polen op: "Ajax doet zichzelf enorm tekort. Een Ajax in vorm speelt deze kansen gewoon fantastisch uit."

Wijndal trok in de slotfase vooral de aandacht door meerdere keren te lang te treuzelen, waardoor Ajax niet tot scoren kwam. "Dit kan echt niet", lacht Van Polen. "Ik heb Wijndal in mijn Fantasy Voetbal-elftal, maar die gozer kost me gewoon punten." Hij nuanceert direct: "Het heeft ook te maken met een stukje vertrouwen. Ajax komt wel in de positie, maar het gaat ook om het afdrukken. Ik ben er niet bang voor dat deze spelers deze fouten blijven maken."

Gerelateerd:
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch: "Ajax gaat een heel moeizaam seizoen tegemoet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Owen Wijndal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 Sparta Rotterdam 3 -1 6
6 AZ 2 3 4
7 Ajax 2 2 4
8 FC Utrecht 2 3 3
9 FC Volendam 3 0 3
10 NAC Breda 2 -1 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd