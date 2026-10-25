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Van Polen ziet Heerenveen-speler niet onderdoen voor Ajax-aankoop

Thomas
bron: ESPN
Bram van Polen
Bram van Polen Foto: © MTB-Photo

Jacob Trenskow maakt dit seizoen opnieuw indruk bij sc Heerenveen. De 25-jarige Deen was zaterdag met twee doelpunten belangrijk bij de 2-3 overwinning op ADO Den Haag. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, maar Bram van Polen twijfelt of de aanvaller het niveau van de Nederlandse top drie aankan. Wel maakt de oud-verdediger een opvallende vergelijking met Ajax-aanvaller Viktor Tsygankov.

In De Eretribune op ESPN krijgt Van Polen de vraag of Trenskow klaar is voor een stap naar de top drie. "Ik weet het niet. Ik vind hem altijd best wel licht", begint de analist. "Ik vind het een goede voetballer, maar de top drie… Ik heb het idee dat als je op de man gaat spelen, hij ondersneeuwt. Daar ben ik altijd een beetje bang voor. Hij is op dit moment zeker niet minder dan Tsygankov."

Daarmee plaatst Van Polen de aanvaller van sc Heerenveen op hetzelfde niveau als Tsygankov, al heeft hij twijfels over zijn fysieke kwaliteiten. Ook Karim El Ahmadi vraagt zich af of Trenskow bij Ajax dezelfde indruk zou kunnen maken. "Het is wel het verschil tussen Ajax en Heerenveen", haakt de voormalig middenvelder in. "Ik mis bij hem ook diepte. Het is een goede speler aan de bal. Hij moet ook elke week presteren."

Trenskow laat bij sc Heerenveen ondertussen uitstekende cijfers zien. Vorig seizoen was de Deen in 34 wedstrijden goed voor dertien doelpunten en vijf assists. Dit seizoen staat de teller na zijn twee treffers tegen ADO Den Haag op zes doelpunten. Ook tegen Excelsior was hij eerder al belangrijk met een doelpunt en een assist.

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