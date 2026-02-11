Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Amber
bron: Voetbalpraat

Bram van Polen heeft met verbazing gereageerd op het ontslag van Willem Weijs bij Jong Ajax. In het programma Voetbalpraat op ESPN sprak de analist zich uit over de beslissing van technisch directeur Jordi Cruijff, die maandag ingreep bij het beloftenteam en vrijwel direct Oscar García presenteerde als opvolger.

Volgens Van Polen laat Cruijff er geen gras over groeien. "Cruijff drukt meteen zijn stempel", stelt hij. "Ik heb niet het idee dat ze elkaar überhaupt kenden. Dat je zo de sleutels geeft, vind ik vrij bijzonder."

Cruijff begon begin februari officieel aan zijn nieuwe functie in Amsterdam, maar volgens Kees Kwakman was het besluit om Weijs te vervangen waarschijnlijk al eerder genomen. "Dit stond waarschijnlijk al vast", aldus Kwakman. "Dan verliest Jong Ajax een paar keer en dan is het: we doen het gewoon nu."

Van Polen ziet in het snelle handelen vooral een krachtig signaal. "Hij maakt meteen een statement. Je moet dingen wel op jouw manier doen. Waarom zou je dan afwachten?" Kwakman kan zich daarin vinden. "Misschien is het ook weleens goed dat Cruijff zegt: ik ben deze baas, we slaan deze weg in."

