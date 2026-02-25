Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Amber
bron: Voetbalpraat

Bram van Polen en Kees Kwakman hebben met bewondering gekeken naar de stunt van FK Bodø/Glimt in de Champions League, waar de Noorse club Internazionale over twee wedstrijden wist uit te schakelen. In het programma Voetbalpraat op ESPN werd uitgebreid stilgestaan bij de opvallende prestatie van de ploeg van trainer Kjetil Knutsen.

Voor Bodø/Glimt betekent het bereiken van de achtste finales een historisch moment: nooit eerder kwam de club zo ver in het miljardenbal. Volgens Kwakman is het succes geen toeval. "Ze doen dit al een aantal jaar structureel. Dat heeft natuurlijk te maken met een goede trainer, scouting en spelidee", aldus de analist.

Van Polen ziet vooral de stabiliteit binnen de selectie als een belangrijke factor. "Het team blijft langer bij elkaar", stelt hij. De voormalig verdediger wijst op het verschil met Nederlandse clubs: "Als je hier een jaar opvalt, dan ben je gelijk weg. Als je consistent beleid hebt en je houdt die groep bij elkaar. Daar zit het hem wel in."

Ook het relatief bescheiden budget kan volgens Kwakman juist in het voordeel werken voor de Noorse club. "Als je niet veel geld hebt, blijf je creatief", legt hij uit. "Ik denk dat ze nu ook niet zomaar opeens jongens van tien of twaalf miljoen gaan halen met al het Champions League-geld dat binnenkomt."

