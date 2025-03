Van Praag: "Blijven we zo spelen, wordt dat niet geaccepteerd"

Ajax zit in een lastig seizoen en krijgt veel kritiek op het spel. Toch is de doelstelling duidelijk: de tweede plek veiligstellen. Volgens Michael van Praag is dit noodzakelijk om financieel weer op orde te komen.

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN legt Van Praag uit waarom tweede worden zo belangrijk is. "We hebben een grote kans om de doelstelling om tweede te worden dit jaar te behalen", zegt hij. "Omdat we de inkomsten van de Champions League nodig hebben om er weer bovenop te komen."

Van Praag is inmiddels vertrokken als voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar hij liet een duidelijke opdracht achter. "We hebben twee jaar geen Champions League-inkomsten gehad, maar wel de uitgaven die daarbij horen", benadrukt hij. "Iedereen weet welke ongelofelijke financiële vrije val Ajax heeft gemaakt. Het gaat nu niet om mooi voetbal spelen, maar we moeten tweede worden."

Toch ziet Van Praag positieve ontwikkelingen, vooral bij de fans. "Wat ik nu zo mooi vind, is dat de supporters hebben begrepen dat ze dit team naar de tweede plek moeten schreeuwen. Daar ben ik ze dankbaar voor." Hij snapt dat het huidige spel niet Ajax-waardig is, maar vraagt geduld.

"Ze begrijpen dat we, met de tanden op elkaar, moeten accepteren dat het gaat zoals het is. We hebben ook het materiaal niet om mooi voetbal te spelen en men accepteert dat. Als we op deze manier blijven voetballen de komende jaren, dan wordt dat niet geaccepteerd. Dat zou ik ook niet accepteren."