Van Praag haalt uit: "Hij heeft zich zeer ondermijnend opgesteld"

"Hij heeft zich ten opzichte van mij als bestuurder van de club het afgelopen jaar zeer ondermijnend opgesteld", begint Van Praag in het ESPN-programma over de chef voetbal van De Telegraaf. "Als je op 26 februari al roept dat het team-Farioli ongewenst is. Wie bepaalt dat? Wie is hij om te zeggen dat het team-Farioli bij ons ongewenst is? Dit wordt gewoon geschreven. Wat er over mij geschreven wordt, klopt ook niet. Hij verifieert het niet."

Volgens Van Praag worden mensen 'altijd weggezet' door Driessen. Hij ergert zich daarnaast aan dat Driessen over mensen praat, maar niet met mensen praat. "Als hij zegt dat ik een kandidaat voor de RvC - van het bestuur van de vereniging - niet wilde benoemen omdat ik rancuneus was, en ik spreek hem daarop aan via WhatsApp, dan krijg ik geen antwoord. Dan is het van: dat komt wel een keer. Slap. Je moet niet zomaar iets over mensen roepen als je niet weet hoe het precies zit."

Volgens de erevoorzitter had Driessen destijds 'geen bron'. "Of één bron, namelijk die persoon zelf. En ik denk nog dat hij het uit zijn duim gezogen heeft. Dat vind ik ten opzichte van mij onsportief, maar ik kan het wel hebben. Er zijn veel mensen in dit land die aan de beurt komen zonder dat er een kern van waarheid in zit. Dat vind ik jammer, want ik mag Valentijn heel erg graag. Ik wil dat gewoon een keer met hem uitspreken en dat gaan we ook doen."

Van Praag kan best tegen de kritiek, maar alleen als het op basis van feiten is. "Dat accepteer ik niet, dat zit niet in mijn karakter en past niet in mijn normen en waarden. Als het waar is, is het waar. Maak me dan maar met de grond gelijk, dat vind ik helemaal niet erg. Als je het maar bedenkt om een beetje stemming te maken, daar kan ik niet tegen. Of daar kan ik wel tegen, maar daar ageer ik wel tegen, want dat vind ik onrecht. Dat geldt niet alleen voor mij, morgen is het een trainer en de andere keer is het een speler. Het moet wel gebaseerd zijn op waarheid."