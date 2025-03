Van Praag kritisch op Ajax-fans: "Ik vond dat buiten proportie"

In een groot interview met het Algemeen Dagblad geeft Van Praag aan dat Ajax een gezellige en warme club is, maar dit niet altijd opgaat "Maar wat je in de loop der geschiedenis wél steeds meer ziet: zodra het eventjes wat minder gaat met de club, reageren mensen heel erg extreem", zegt hij. "Dan moet iedereen weg. Iedereen is een klootzak. Oprotten. Opzouten."

"Dat extreme maakt Ajax niet altijd aangenaam", vervolgt Van Praag. "Wat er in de tijd van de fluwelen revolutie allemaal gebeurde, was vreselijk schadelijk voor het imago van de club. Dat hele spel via de media, al die cameraploegen op het parkeerdek van de ArenA. Het venijn en de achterdocht. Op de voorkant van de krant stonden mensen met grote rode kruizen door hun fotoportret, alsof het oorlogsmisdadigers waren."

Dan komt hij terug op de situatie van afgelopen jaar. "De manier waarop de vorige raad van commissarissen werd weggehoond; ik vond dat buiten proportie", aldus de bestuurder. "Natuurlijk zijn er fouten gemaakt - en die mogen ook benoemd worden. Maar laten we wel een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan."