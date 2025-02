Van Praag neemt tevreden afscheid: "We zijn bijzonder blij"

Van Praag keerde in november 2023 terug bij Ajax. "Men was vooral boos omdat het op het veld niet goed ging. Ik moest lezen dat het qua organisatie een puinhoop was. Dat was niet zo", citeert Ajax Showtime Van Praag maandag op de BAVA. "Met de vorige RvC en de directie hebben we ons op een aantal punten verbeterd."

De 77-jarige Amsterdammer heeft vertrouwen in de toekomst van Ajax. "We zijn bijzonder blij en tevreden dat Gehrels kamerbreed gedragen wordt en zojuist is benoemd tot voorzitter van de RvC. Deze RvC is zo goed en zo ervaren, dat inwerken verder niet nodig is", aldus Van Praag. "Ik wens de nieuwe ploeg veel succes en heb alle vertrouwen in jullie. Ik dank de leden van de vorige RvC voor hun prettige en vruchtbare samenwerking."