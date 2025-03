Van Praag op goede voet met Kroes: "Dat waardeer ik enorm in hem"

"Ik heb nog een keer mijn ongelofelijke respect voor Alex uitgesproken. Dat hij na het akkefietje zo positief te werk is gegaan", begint Van Praag bij het Algemeen Dagblad. "Ik was voorzitter van de Raad van Commissarissen van een beursgenoteerde onderneming. Dan heb je bepaalde verantwoordelijkheden die niet per saldo de mening van Michael van Praag als burger zijn. Dat heeft hij goed begrepen."

"Er is tussen Alex Kroes en mij niets geweest, op persoonlijk vlak niks. Dat waardeer ik enorm in hem. Hij begrijpt mijn positie, ik begrijp zijn positie. We gaan fantastisch door één deur", vervolgt Van Praag zijn verhaal. "Wij gaan zeer vriendschappelijk met elkaar om. Er is helemaal niks aan de hand. Hij begrijpt mijn positie van toen en dat waardeer ik enorm in hem. Er zijn ook mensen die dat niet willen begrijpen, hij wel. Het is tussen Alex en mij zeer goed."

De fans wilden in die tijd dat Van Praag opstapte. "Ik vind het niet chique om dat hier allemaal te gaan uitleggen, want dan moet ik mensen gaan beschuldigen. Het was niet leuk. Ik kan er wel tegen, maar mijn gezin wat minder, want dan gaat social media ook los in de richting van mijn dochter. Dat is heel vervelend, dat realiseren veel mensen zich niet."

Van Praag snapt de emoties wel. "Men was boos, men was geïrriteerd. Alex is het kind van de club, meer dan 25 jaar lid, speelt in het vijfde. Dan gaat zo'n commissaris zeggen: je kan hier geen directeur worden. Dat men daar dan op deze manier op reageert, ach...", spreekt Van Praag.

Kroes krijgt lof voor zijn werk bij Ajax. "Hij is er met de beperkte middelen toch in geslaagd om nog een aantal spelers bij Ajax binnen te halen. Daar heb ik heel veel respect voor. Niet alleen voor hem, maar ook voor Marijn Beuker, want zij doen dat heel erg samen."