Van Praag over kritische Ajax-fans: "Ging naar coffeeshops toe"

"Ik heb dit jaar zelf ook spreekkoren ervaren", sprak hij voor de camera van VoetbalPrimeur. "Dat is voor mijzelf niet zo erg, maar voor mijn familie en mijn dochter wel. Social media versterkt het ook. Kijk eens wat ze over je vader schrijven, zeggen ze dan tegen mijn dochter. Dat is heel erg vervelend", aldus Van Praag, die naar eigen zeggen een goede band had met de supporters.

"Dat kwam ook omdat ik ongelooflijk veel tijd aan ze besteedde", legt hij uit. "Ik ging naar coffeeshops toe, ik nodigde ze uit voor praatgroepen bij mij op het kantoor en ze konden me bereiken. Ik heb ook wel kritiek gehad, maar doordat je zo bereikbaar en open bent, wordt de kritiek op een andere manier geuit dan wanneer je ze op afstand houdt en niet met ze wil praten", beseft Van Praag.

'Er is nu weer rust omdat we een nieuwe Raad van Commissarissen hebben, maar ook omdat het goed gaat op het veld", benadrukt hij. "Wij hebben toen als doelstelling bepaald dat we Champions League-voetbal willen spelen, met name meteen in de poulefase. Dus we wilden eigenlijk minstens tweede worden. Het ziet er nu naar uit dat het wel gaat lukken", besluit Van Praag enthousiast.