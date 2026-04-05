Van Praag reageert op malaise: "Dé grote taak voor volgend jaar"

Ajax staat momenteel vijfde in de Eredivisie, nadat FC Twente over de ploeg heen ging na hun overwinning in Amsterdam van zaterdagavond. Voormalig Raad van Commissarissen-voorzitter Michael van Praag vindt echter niet dat Ajax wanbeleid voert.

"Als het over Ajax gaat wordt meteen het woord wanbeleid genoemd. Dat is het natuurlijk niet", zegt Van Praag bij Goedemorgen Eredivisie. "Tweeënhalf jaar geleden zaten we met de erfenis van Mislintat. Dat heeft de club zo goed mogelijk proberen op te lossen."

"De technische mensen die er verstand van hebben, en ik ook, hebben toen meteen gezegd: jongens, dit gaat drie jaar duren voordat we weer boven jan zijn", verwijst Van Praag naar wat voormalig technisch directeur Alex Kroes over de situatie zei. "We zitten nu in het tweede jaar en je ziet verbeteringen, maar nog niet wat het zijn moet."

Ondanks dat Ajax het slechter doet dan afgelopen jaar, is er volgens Van Praag geen sprake van wanbeleid."Ik wijs het woord wanbeleid echt af", benadrukt Van Praag. "Ze zijn bij Ajax echt bezig om het tij te keren. Er zijn heel veel spelers verkocht, helaas ook met verlies. Ze zijn nu heel erg bezig om dat team weer te krijgen wat het zijn moet."

Van Praag sprak zaterdag nog met Jordi Cruijff. "Bij Ajax zeggen we zeer terecht dat onze jeugdopleiding de kurk is waar we op drijven. Maar alleen met de jeugdopleiding ben je er niet. Je moet ook leiders en ervaren voetballers in je team hebben. Er moet balans komen, en die is er nu niet. Daarom zie je ook dat trainers steeds wat anders proberen. Dat is de grote taak voor het komende jaar."

Mario Been meent echter dat ook het smijten met miljoenen voor Oscar Gloukh verkeerd uit lijkt te pakken: een voorbeeld van wanbeleid. "Dat verpietert omdat er een tijd lang geen technisch directeur is geweest en omdat we meerdere trainers hebben gehad. Elke trainer begint weer opnieuw", aldus Van Praag. "Natuurlijk was het geen goed beleid, maar de laatste anderhalf jaar zijn ze bezig met herstelbeleid."