Van Praag tevreden over Ajax-seizoen: "Heel geslaagd seizoen"

Michael van Praag kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen van Ajax. In het NH Radio Sportcafé noemt de voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen het voetbaljaar zelfs "heel geslaagd", ondanks het mislopen van de landstitel in de slotfase van de competitie.

"Als ik bedenk dat wij aan het begin van dit seizoen met z'n allen als doelstelling hadden gesteld om Champions League-voetbal binnen te halen, dan vind ik het een heel geslaagd seizoen", zegt Van Praag over de prestaties van de Amsterdammers. Ajax stond lange tijd bovenaan in de Eredivisie, maar zag de titel uiteindelijk naar PSV gaan. Toch benadrukt Van Praag: "Ik ben tevreden over dit seizoen."

Hoewel hij baalt van de verspeelde voorsprong, blijft Van Praag realistisch. "Ik was graag kampioen geworden, maar ik wil hier wel zeggen dat PSV – over het hele seizoen – het beste elftal had", aldus de oud-bestuurder. "Jij beoordeelt het hele seizoen op het feit dat je die negen punten voorsprong hebt laten lopen. Dat vind ik ook jammer en onbegrijpelijk, maar als ik kijk naar waar we vandaan komen, dan weet ik dat dat ook gebeuren kan."