Van Praag vindt titeluitspraken ongepast: "PSV heeft beste elftal"

PSV is op dit moment het sterkste team in Nederland, aldus Michael van Praag. De voormalig voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax deelde zijn mening in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie . Van Praag vindt het daarom ongepast om te beweren dat de landstitel dit seizoen naar Amsterdam gaat.

Ajax spreekt normaal gesproken altijd uit dat het voor de titel wil gaan. Dit jaar gebeurt dat echter niet, ondanks dat de club bovenaan in de Eredivisie staat. "Als wij als Ajax zeggen dat we kampioen moeten worden, dan worden we meteen weer als arrogant versleten", legt Van Praag uit.

Ron Jans, eveneens aanwezig in de uitzending, vindt dat Ajax altijd de titel als doel moet hebben. "Het past heel erg bij Ajax, en dat gaan we volgend jaar ook weer roepen", zegt Van Praag. Toch erkent hij de kracht van PSV: "Je moet reëel zijn. PSV heeft in mijn optiek althans, maar ook bij ons, het beste elftal van Nederland."

Van Praag had niet verwacht dat PSV zo’n terugval zou meemaken. "Dat gun ik ze ook niet, want ik heb het zelf ook meegemaakt", voegt hij toe. "Het is heel erg raar dat je zo’n team hebt als PSV, en dan gaat roepen dat je kampioen moet worden, want dat worden we niet."

De toekomst van Ajax-trainer Francesco Farioli blijft onzeker. "Is Farioli een tussenjaartrainer?" vraagt Hans Kraay junior zich af. Van Praag houdt zich op de vlakte: "Dat weet ik niet. Daar moet je voor bij Alex (Kroes, red.) zijn. Ik ben maar een simpele commissaris geweest."