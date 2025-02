Van Praag wil in gesprek met criticus: "Dit is ondermijnend"

Michael van Praag hoopt binnenkort in gesprek te kunnen met Valentijn Driessen, zo vertelt hij in NH Radio Sportcafé. Driessen heeft regelmatig kritiek geuit naar Ajax-trainer Francesco Farioli.

"Momenteel staan we bovenaan en spelen we in de achtste finales van de Europa League. Ik hoop dat er een keer een moment komt om de degens met Valentijn te kunnen kruisen hier", stelt het net afgetreden voorzitter van de raad van commissarissen van de Amsterdammers.

Van Praag is van mening dat de kritiek die Driessen regelmatig levert op Farioli en Ajax niet opbouwend is. "Ik vind dit geen kritiek, maar dit is ondermijnend. Ik heb dat zelf in het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden. Ik heb inderdaad een paar vragen en als ik daar een goed antwoord op krijg, dan slaap ik ook rustig, maar ik denk van niet."