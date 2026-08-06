Van Ramshorst voorspelt eindnotering van Ajax: "Alles of niks"
Sjoerd van Ramshorst verwacht dat Ajax dit seizoen de landstitel verovert. De NOS-presentator, die vorig jaar de Eredivisie-eindstand van alle Voetbal International-prominenten het best voorspelde, ziet de Amsterdammers onder leiding van Jordi Cruijff en Míchel de grootste kanshebber op het kampioenschap.
Volgens Van Ramshorst kiest Ajax deze zomer bewust voor een alles-of-niets-aanpak. "Jordi Cruijff, die nu alle macht bij Ajax heeft, gaat voor alles of niks. Ze gaan alle risico’s nemen om dit seizoen kampioen te worden.”
Ook over trainer Míchel is de presentator positief, al plaatst hij wel een kleine kanttekening. "Ze hebben ook een goede trainer in Míchel, al vraag ik me wel af of de taal niet een probleem gaat worden. Hij spreekt niet heel goed Engels, maar daarom heeft hij Daley Blind misschien ook wel binnengehaald. Als de Haarlemmerolie, zoals Mart Smeets het zou zeggen."
Van Ramshorst verwacht bovendien dat PSV het lastiger krijgt dan de afgelopen jaren. "Ik zie Ivan Perisic en Sergiño Dest nog wel vertrekken. En ik vind Sven Mijnans wel een aantal klassen minder dan Ismael Saibari. Dan denk ik dat het weleens lastig kan worden voor PSV."
Hoewel hij Peter Bosz nog altijd een toptrainer vindt, ziet hij wel een mogelijk gevaar binnen de spelersgroep. "Dat denk ik niet, dat is gewoon een heel goede trainer. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar wel voor die spelersgroep, die hebben alles al meegemaakt. De focus gaat natuurlijk heel erg op Europa, want daar hebben ze het minder gedaan de afgelopen jaren. Als ze daar uitliggen, verwacht ik dat die spelers denken: mwah, dit hebben we nou al zo vaak gezien. Dan kunnen er irritaties komen."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"