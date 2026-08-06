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Van Ramshorst voorspelt eindnotering van Ajax: "Alles of niks"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal
Sjoerd van Ramshorst, presentator van Studio Voetbal Foto: © Pro Shots

Sjoerd van Ramshorst verwacht dat Ajax dit seizoen de landstitel verovert. De NOS-presentator, die vorig jaar de Eredivisie-eindstand van alle Voetbal International-prominenten het best voorspelde, ziet de Amsterdammers onder leiding van Jordi Cruijff en Míchel de grootste kanshebber op het kampioenschap.

Volgens Van Ramshorst kiest Ajax deze zomer bewust voor een alles-of-niets-aanpak. "Jordi Cruijff, die nu alle macht bij Ajax heeft, gaat voor alles of niks. Ze gaan alle risico’s nemen om dit seizoen kampioen te worden.”

Ook over trainer Míchel is de presentator positief, al plaatst hij wel een kleine kanttekening. "Ze hebben ook een goede trainer in Míchel, al vraag ik me wel af of de taal niet een probleem gaat worden. Hij spreekt niet heel goed Engels, maar daarom heeft hij Daley Blind misschien ook wel binnengehaald. Als de Haarlemmerolie, zoals Mart Smeets het zou zeggen."

Van Ramshorst verwacht bovendien dat PSV het lastiger krijgt dan de afgelopen jaren. "Ik zie Ivan Perisic en Sergiño Dest nog wel vertrekken. En ik vind Sven Mijnans wel een aantal klassen minder dan Ismael Saibari. Dan denk ik dat het weleens lastig kan worden voor PSV."

Hoewel hij Peter Bosz nog altijd een toptrainer vindt, ziet hij wel een mogelijk gevaar binnen de spelersgroep. "Dat denk ik niet, dat is gewoon een heel goede trainer. Daar ben ik niet zo bang voor. Maar wel voor die spelersgroep, die hebben alles al meegemaakt. De focus gaat natuurlijk heel erg op Europa, want daar hebben ze het minder gedaan de afgelopen jaren. Als ze daar uitliggen, verwacht ik dat die spelers denken: mwah, dit hebben we nou al zo vaak gezien. Dan kunnen er irritaties komen."

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