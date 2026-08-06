Van Ramshorst voorspelt eindnotering van Ajax: "Alles of niks"

Sjoerd van Ramshorst verwacht dat Ajax dit seizoen de landstitel verovert. De NOS-presentator, die vorig jaar de Eredivisie-eindstand van alle Voetbal International -prominenten het best voorspelde, ziet de Amsterdammers onder leiding van Jordi Cruijff en Míchel de grootste kanshebber op het kampioenschap.

Volgens Van Ramshorst kiest Ajax deze zomer bewust voor een alles-of-niets-aanpak. "Jordi Cruijff, die nu alle macht bij Ajax heeft, gaat voor alles of niks. Ze gaan alle risico’s nemen om dit seizoen kampioen te worden.”

Ook over trainer Míchel is de presentator positief, al plaatst hij wel een kleine kanttekening. "Ze hebben ook een goede trainer in Míchel, al vraag ik me wel af of de taal niet een probleem gaat worden. Hij spreekt niet heel goed Engels, maar daarom heeft hij Daley Blind misschien ook wel binnengehaald. Als de Haarlemmerolie, zoals Mart Smeets het zou zeggen."