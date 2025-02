"Van recente aankopen leren Ajax-fans alleen Edvardsen nu kennen"

"Van de recente aankopen leren de Ajax-fans alleen Oliver Edvardsen de komende weken waarschijnlijk goed kennen. Youri Regeer heeft al een fikse blessure te pakken, reservedoelman Matheus moet op zijn beurt wachten en de club wil rechtsback Lucas Rosa rustig brengen", zo weet het Algemeen Dagblad.

Mika Godts is momenteel geblesseerd, waardoor Edvardsen direct aan de bak mag in Amsterdam. Volgens René Hake, voormalig trainer van Edvardsen, is de aanvaller 'geen typische Amsterdammer met een grote mond'. "Maar de bravoure, de lef, de overtuiging: dat zit wel in zijn benen. Hij heeft een enorme drang naar de goal."