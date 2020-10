Geschreven door Jordi Smit 16 okt 2020 om 09:10

© Proshots

Ricardo van Rhijn zag ooit de weg naar de internationale top voor zich liggen, maar die is sinds zijn vertrek bij Ajax ver weg geraakt. Afgelopen week tekende de vleugelverdediger een eenjarig contract bij FC Emmen.

De jeugdexponent van de Amsterdammers volgde in 2012 Gregory van der Wiel op, die later naar Paris Saint-Germain vertrok. Vervolgens speelde hij vier jaar lang voor het eerste elftal, totdat ook hij werd ingehaald. Kenny Tete kreeg de voorkeur en dus transfereerde Van Rhijn naar Club Brugge. “Natuurlijk was ik vanuit Ajax het liefst naar FC Barcelona gegaan, maar dat is voor een kleine groep weggelegd”, vertelt hij aan de NOS. “Ik moet blij zijn dat ik op dit niveau kan voetballen bij een leuke club.”

Na zijn periode in België keerde hij terug naar Nederland om voor AZ en later SC Heerenveen te spelen. Beide avonturen beëindigden vroegtijdig, waardoor hij deze zomer opnieuw op zoek moest naar een club. Een avontuur in het buitenland zat er mede door het coronavirus niet in, dus koos hij voor FC Emmen. Respect bij zijn teamgenoten heeft hij in ieder geval al. “Ze hebben me gevraagd naar mijn mooiste wedstrijd en in welke stadions ik allemaal heb gespeeld. Dan kan ik een mooi lijstje noemen. Ik probeer die ervaringen mee te nemen op het veld en de jongens hier te coachen, die rol moet ik op me nemen dit seizoen.”