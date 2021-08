Geschreven door Jessica Westdijk 03 aug 2021 om 20:08

Een oude bekende meldde zich deze week na lange tijd weer op de Toekomst. Ricardo van Rhijn houdt de komende tijd zijn conditie op peil bij Jong Ajax, in afwachting van een nieuwe club.

De rechtsback verliet Ajax in de zomer van 2016 voor Club Brugge. Daarna speelde hij voor AZ, sc Heerenveen en afgelopen seizoen bij FC Emmen, waarmee hij degradeerde. Nu hoopt Van Rhijn op een buitenlands avontuur: “België was toch wel erg dichtbij. Ik zou graag een helemaal andere cultuur ondervinden. Maar een Nederlandse club sluit ik op voorhand ook niet uit”, vertelt hij op Ajax.nl.

Maar tot hij een nieuwe club gevonden heeft, is hij dus in Amsterdam te vinden. Hij gooide zelf een lijntje uit naar John Heitinga, nu trainer van Jong Ajax en in 2015-2016 teamgenoot van Van Rhijn: “Ik was zeer welkom om hier mijn conditie op peil te houden. John kende ik al van het seizoen 2015/2016 en van het Nederlands elftal. Dat maakte het wat laagdrempeliger om hem te benaderen.”