Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
Bart van Rooij was een van de uitblinkers bij FC Twente tijdens het duel van de Tukkers met Ajax (1-2 winst red.) Mohamed Ihattaren en Mario Been zijn bij Goedemorgen Eredivisie lyrisch over de speler. Hans van Kraaij jr. trekt het breder en ziet de Tukkers imponeren.
"Twente heeft een bal onder de knie-ploeg. Dat heeft John van den Brom bij Utrecht gedaan, bij AZ gedaan en volgens mij ook nog in Polen", zegt Kraay jr. over de speelwijze van Van den Brom bij ESPN. "Hij brengt in elke ploeg echt voetbal en het is nooit een beukploeg, maar altijd een ploeg met vijf, zes spelers die graag aan de bal zijn. Ik vind het een volledig terechte keuze van Twente en Erik ten Hag door zijn contract te verlengen."
Bart van Rooij is een van de bepalende spelers in het spelplan. "Een hele goede back, voor mij de beste back van Nederland", zegt Ihattaren. Been vindt het een gemiste kans voor de Amsterdammers. "Ajax haalt dan allemaal backs uit het buitenland. Deze liep bij NEC...", stipt hij aan.
Been snapt niet dat niemand beet van de top drie. "Die kon je zo ophalen voor weinig", aldus Been. "Alleen ik vind, dat vind ik van de hele top, die kijken maar over de grenzen heen en denken dan: we halen Borges, we halen Diarra en die maken ons beter. Durf het aan en geef zo’n gozer een kans."
Van Rooij gemist kans voor Ajax? "Ajax haalt dan backs daar..."
