Van Rooij komende zomer naar Ajax? "Hij zou daar prima passen"

Bart van Rooij kan FC Twente nog heel veel geld op gaan leveren. Voor een kleine miljoen euro kwam de back over van NEC. Sinds zijn komst naar Enschede toont hij zich zeer consistent en is hij ook vaak uitblinker. Zijn marktwaarde ligt op zes miljoen euro. Hoe lang kan FC Twente hem nog behouden? René Wagelaar is enthousiast na het duel met Fortuna Sittard.

"De backs waren goed. Ik vond Van Rooij de beste man van de wedstrijd", vertelt René Wagelaar bij 1Twente VoetbalTijd. Gaat FC Twente hem kwijtraken na dit seizoen? "Dat denk ik wel, ja". Gertjan Verbeek ziet minder potentie in de speler. "Ik vind dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte start van Twente. Laat hem nou eerst eens een keer over een groot aantal wedstrijden zien dat hij dit niveau aantikt."

Verbeek nuanceert echter, dat de Eredivisie een schaarste kent aan goede backs. "Het is wel zo dat op dit moment de backposities zeer gewild zijn bij een heleboel clubs. Kijk hoe Ajax het heeft ingevuld. Hij doet niet onder voor de wingback van Ajax. Hij zou daar prima passen", besluit Verbeek.