Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Rooij komende zomer naar Ajax? "Hij zou daar prima passen"

Rik Engelbertink
bron: 1Twente
Bart van Rooij viert treffer
Bart van Rooij viert treffer Foto: © Pro Shots

Bart van Rooij kan FC Twente nog heel veel geld op gaan leveren. Voor een kleine miljoen euro kwam de back over van NEC. Sinds zijn komst naar Enschede toont hij zich zeer consistent en is hij ook vaak uitblinker. Zijn marktwaarde ligt op zes miljoen euro. Hoe lang kan FC Twente hem nog behouden? René Wagelaar is enthousiast na het duel met Fortuna Sittard.

"De backs waren goed. Ik vond Van Rooij de beste man van de wedstrijd", vertelt René Wagelaar bij 1Twente VoetbalTijd. Gaat FC Twente hem kwijtraken na dit seizoen? "Dat denk ik wel, ja". Gertjan Verbeek ziet minder potentie in de speler. "Ik vind dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte start van Twente. Laat hem nou eerst eens een keer over een groot aantal wedstrijden zien dat hij dit niveau aantikt."

Verbeek nuanceert echter, dat de Eredivisie een schaarste kent aan goede backs. "Het is wel zo dat op dit moment de backposities zeer gewild zijn bij een heleboel clubs. Kijk hoe Ajax het heeft ingevuld. Hij doet niet onder voor de wingback van Ajax. Hij zou daar prima passen", besluit Verbeek.

Gerelateerd:
John Heitinga

Bekritiseerde Heitinga krijgt bijval: "Dat zal hem houvast geven"

0
Robin van Persie en John Heitinga bij Oranje

Van Persie komt op voor Heitinga: "Vooral niet persoonlijk nemen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd