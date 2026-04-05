Het laatste Ajax Nieuws

Van Rooij na FC Twente winst: "Om het zo te doen, in de ArenA..."

Rik Engelbertink
bron: RTV Oost
Bart van Rooij aan de bal in de Aren A
Bart van Rooij aan de bal in de Aren A Foto: © BSR Agency

Bart van Rooij werd de matchwinner bij het duel tussen Ajax en FC Twente in de Johan Cruijff ArenA. De back ziet dat zijn team het in fases lastig heeft gehad, maar is gelijktijdig uiteraard heel blij met zijn winnende treffer. 

"We begonnen heel goed, maar hebben het ook lastiger gehad daarna. We hebben even dingen moeten bespreken in de rust, maar daarna zijn we goed uit de kleedkamer gekomen", opent Van Rooij bij RTV Oost. "We hebben een hele grote kans gekregen op de 1-2. We houden controle, al zijn we slordig aan de bal. En daarna hebben we na mijn 1-2 de overwinning over de streep getrokken."

Van Rooij staat al te glimlachen: hij scoorde op magistrale wijze. "Het was een heerlijke treffer. Ik scoor niet zo heel vaak, maar om het zo te doen, in de Arena, en ook nog de wedstrijd winnen op die manier...dan ben ik heel blij", zegt de back. 

Hij legt uit hoe zijn goal tot stand kwam: "Ik wilde eigenlijk een directere weg naar de goal pakken, maar Sutalo kwam er nog bij. Ik keek eerst naar Ørjasæter, ik dacht dat hij heel vrij stond. Maar ik maakte er toch een één tegen één van. Ik plaats hem in de verre hoek, ik dacht dat Paes er wel aan zat, maar hij zat erin."

Mentaal was het een simpel moment: vanwege pure concentratie dacht Van Rooij nergens aan op het moment dat hij zijn actie uitvoerde. "Als je in het moment zit, gaat het allemaal op gevoel en dan pakt het goed uit", besluit hij derhalve. 

Gerelateerd:
Kennynho Kasanwirjo bij Ajax

Ajax-talent debuteert: "Heb aangetoond dat ik het niveau aankan"

Míchel Sánchez

'Ajax staat voor groot obstakel om Míchel te halen als trainer'

Robert Maaskant

Robert Maaskant kijkt naar Ajax: "Raken teveel punten kwijt"

Danny Hoesen bij Ajax

Vriendin oud-Ajacied Hoesen stapte uit het leven: "Pure pijn"

Wedstrijdbal Eredivisie 2025/2026

'Oplossing in paspoortgate nabij': "Het heeft me verbaasd dat..."

Edwin van der Sar

'Van der Sar kreeg dildo bij onderhandeling': "Voor zijn vrouw"

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes doet boekje open na vertrek bij Ajax: "Zwaar overdreven"

Alex Kroes

Kroes ziet reden voor falen bij Ajax: "Het is bijna onbegonnen"

Xanne Kip krijgt de felicitaties na een Ajax-goal

Samenvatting: Ajax Vrouwen verslaat PEC Zwolle, opmerkelijke kaart

