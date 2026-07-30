Van Rooij naar Ajax? "Dan gaat er een streep door de tatoeage"
Rutger Kattenpoel Oude Heerink liet donderdag vanuit Hongarije weten dat zijn veelbesproken tatoeage van Bart van Rooij mogelijk alweer moet verdwijnen. De FC Twente-supporter zette de beeltenis van de verdediger op zijn been na een weddenschap met ESPN, maar door de interesse van Feyenoord, Ajax en PSV in Van Rooij dreigt de tatoeage nu een probleem te worden.
In 2024 sprak Rutger voorafgaand aan het duel met Manchester United tegenover ESPN zijn vertrouwen uit in Bart van Rooij. Volgens hem was de rechtsback de enige speler van FC Twente die mee kon op het niveau van de Engelse topclub. Van Rooij speelde vervolgens een sterke wedstrijd op Old Trafford en maakte indruk met zijn optreden. Na die uitspraak kwam Rutger opnieuw in beeld bij ESPN. Hij beloofde een tatoeage van Bart van Rooij te laten zetten als een Instagram-bericht van ESPN de grens van 100.000 likes zou halen. Dat aantal werd ruim bereikt en dus moest hij zijn belofte nakomen.
De tatoeage staat inmiddels op zijn been, maar de toekomst van Van Rooij zorgt voor onzekerheid. Rutger is donderdag in Hongarije aanwezig om FC Twente te volgen in de return tegen Ferencváros en vertelt wat er met de tatoeage gebeurt als de verdediger vertrekt. "Daar is ie nog. Nu staat de tatoeage er nog op, maar misschien over een paar weekjes niet meer. Als Van Rooij naar Feyenoord gaat, dan gaat of het been eraf of er gaat een streep door de tatoeage. Als hij naar Ajax gaat, dan gaat er een streep doorheen. Ik heb liever dat hij naar Ajax gaat dan naar Feyenoord. Als hij naar PSV gaat dan blijft hij erop staan, dat accepteer ik wel."
Ook nieuweling Wout Weghorst kan volgens Rutger een plekje krijgen op zijn been als hij een bijzondere prestatie levert voor FC Twente."Als Weghorst er drie maakt dan komt ie er wel bij op, maar als hij er twee maakt en het is de winnende dan moet ik niet flauw zijn. Dat moet hij er wel bij op. Ik zeg het niet graag, maar dat gaat ook absoluut niet gebeuren, die kan is 0,0 en niet aanwezig."
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