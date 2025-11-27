AD Voetbalpodcast
Van Rooij naar Ajax? "Hij lijkt de meeste geschikte persoon"

Arthur
bron: FootballTransfers
Bart van Rooij
Bart van Rooij Foto: © BSR Agency

FC Twente-rechtsback Bart van Rooij zou wel eens een transfertarget van Ajax kunnen gaan worden. De Amsterdamse club oogt al langere tijd zwak op de rechtsbackpositie, terwijl Van Rooij een van de betere rechtsbacks is op de Nederlandse velden.

Johan Inan meldde in het Algemeen Dagblad dat de situatie rondom de backs van Ajax een prioriteit begint te worden. Anton Gaaei heeft nooit een onbetwiste basisspeler kunnen worden. Daarom moeten de Amsterdammers richting Enschede kijken volgens FootballTransfers. "Hij blijkt op basis van data van SciSports namelijk de geschikte persoon om naar Amsterdam te verkassen", schrijft Dylan ter Laak.

Gaaei heeft een waarde van ongeveer 9,3 miljoen, waardoor Ajax bij een eventuele verkoop wat te besteden zal hebben. Bart van Rooij, de huidige rechtsback van FC Twente heeft volgens data van SciSports veel overeenkomsten met Gaaei en haalt zelfs een 100% match. Beide worden gezien als wing back, maar kunnen ook als inverted wing back uit de voeten.

De rechtsback van de Tukkers lijkt los van de overeenkomsten met Gaaei ook een goede match met Ajax. Uit de Career Advice Tool van SciSports blijkt dat Van Rooij een Club Fit van 78 scoort met Ajax. De speelstijl en formatie van Ajax passen goed bij de FC Twente-back.

0 reacties
