Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"

FC Twente won afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van Ajax en Bart van Rooij nam in de tweede helft de winnende treffer voor zijn rekening. De vleugelverdediger liet zich ook na afloop van zijn beste kant zien.

Van Rooij poseerde namelijk met een jonge supporter van de club uit Amsterdam. "Een prachtig gebaar van FC Twente-back Bart van Rooij. De maker van de winnende treffer tegen Ajax nam na de wedstrijd alle tijd om met deze Ajax-fan op de foto te gaan", schrijft VoetbalPrimeur in een reel via Facebook.

Door de nipte zege van FC Twente staat de club uit Amsterdam nu op een (teleurstellende) vijfde plek, terwijl de ploeg van trainer John van den Brom geklommen is naar een vierde plek. Het verschil tussen beide clubs bedraagt overigens slechts twee punten.