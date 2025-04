Van Roosmalen haalt uit: "Het Ajax-publiek is ergerniswekkend"

Marcel van Roosmalen is totaal niet onder de indruk van Francesco Farioli. De journalist vindt het kwalijk dat het 'anti-voetbal' van de Italiaanse oefenmeester zo aanbeden wordt in Amsterdam.

Farioli lijkt Ajax in zijn eerste seizoen naar de landstitel te leiden, maar Van Roosmalen vindt de lof voor de oefenmeester erg overdreven. "Ook het Ajax-publiek is ergerniswekkend. Ze willen geloof ik graag een Zuid-Amerikaanse club zijn, maar de verering neemt nu belachelijke vormen aan", stelt hij in Van Roosmalen & Groenteman. "Optochten langs de grachten, die entrada. Dat vind ik ook echt iets belachelijks."

Dat Farioli en Ajax zondag als helden ontvangen werden in Amsterdam na de overwinning op PSV gaat er bij Van Roosmalen moeilijk in. "Voor deze man, die anti-voetbal predikt. Het is toch helemaal niet des Ajax om zo'n man te vereren?", stelt hij. "Hij (Farioli, red.) wordt toegejuicht door een stel imbecielen. Ik trek dit amper. Er is toch helemaal niets meer over van de club? Vroeger staken ze boven de middelmaat uit, nu is het dit..."