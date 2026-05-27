Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax heeft zich afgelopen weekend verzekerd van de voorronde van de Conference League. Trainer Óscar García was blij dat het hem gelukt was om de play-offs te winnen. Volgens Sam van Royen wordt er lacherig gedaan over de Spaanse oefenmeester.
"In de Nederlandse kranten en in de journalistiek wordt er vaak omschreven dat wij geen buitenlandse trainers mogen hebben", begint Van Royen bij De Oranjezondag. "Dus vorig jaar Francesco Farioli kon niet, omdat hij Italiaans was. Nu kan een Spanjaard niet komen. Jordi Cruijff is technisch directeur van Ajax en kennelijk mogen wij geen Spaanse trainers hebben in Nederland. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Maar ik vind het heel apart."
Volgens Van Royen zijn Spaanse trainers juist heel succesvol. "Als je nu kijkt naar de Champions League-finale, het hoogst haalbare in het clubvoetbal. Twee Spaanse trainers tegenover elkaar", doelt hij op Mikel Arteta (Arsenal) en Luis Enrique (Paris Saint-Germain). "De Europa League-winnaar? Een Spanjaard", wijst hij naar Aston Villa-trainer Unai Emery.
"En diegene die vorig jaar de Champions League heeft gewonnen is Spaans", vervolgt hij over Luis Enrique. "In de Conference League-finale staat een Spaanse club met een Spaanse trainer (Rayo Vallecano met Iñigo Pérez, red.)." Net kampioen geworden van de Premier League? Een Spaanse trainer (Mikel Arteta, red.). Waarom zijn we bang voor mensen die winnen? Dat slaat toch helemaal nergens op?", besluit Van Royen.
