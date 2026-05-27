Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"

Bjorn
Sam van Royen met ex-vriendin Suzanne Schulting
Sam van Royen met ex-vriendin Suzanne Schulting Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich afgelopen weekend verzekerd van de voorronde van de Conference League. Trainer Óscar García was blij dat het hem gelukt was om de play-offs te winnen. Volgens Sam van Royen wordt er lacherig gedaan over de Spaanse oefenmeester.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"In de Nederlandse kranten en in de journalistiek wordt er vaak omschreven dat wij geen buitenlandse trainers mogen hebben", begint Van Royen bij De Oranjezondag. "Dus vorig jaar Francesco Farioli kon niet, omdat hij Italiaans was. Nu kan een Spanjaard niet komen. Jordi Cruijff is technisch directeur van Ajax en kennelijk mogen wij geen Spaanse trainers hebben in Nederland. Waar dat precies aan ligt, weet ik niet. Maar ik vind het heel apart."

Volgens Van Royen zijn Spaanse trainers juist heel succesvol. "Als je nu kijkt naar de Champions League-finale, het hoogst haalbare in het clubvoetbal. Twee Spaanse trainers tegenover elkaar", doelt hij op Mikel Arteta (Arsenal) en Luis Enrique (Paris Saint-Germain). "De Europa League-winnaar? Een Spanjaard", wijst hij naar Aston Villa-trainer Unai Emery.

"En diegene die vorig jaar de Champions League heeft gewonnen is Spaans", vervolgt hij over Luis Enrique. "In de Conference League-finale staat een Spaanse club met een Spaanse trainer (Rayo Vallecano met Iñigo Pérez, red.)." Net kampioen geworden van de Premier League? Een Spaanse trainer (Mikel Arteta, red.). Waarom zijn we bang voor mensen die winnen? Dat slaat toch helemaal nergens op?", besluit Van Royen.

Gerelateerd:
Maarten Paes

Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"

0
Rayane Bounida bij een uitwedstrijd van Ajax

Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Óscar García Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'

Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"

Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"

Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"

Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"

Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"

Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."

Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws