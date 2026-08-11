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Ajax historie & oud-spelers

Van Schaik: "Hij zei: bij Ajax waren jonge jongens weleens moe"

Bjorn
Wilco van Schaik en Carlos Aalbers
Wilco van Schaik en Carlos Aalbers Foto: © BSR Agency

Wilco van Schaik is zeer te spreken over de nieuwe NEC-aanwinst Dusan Tadic. De algemeen directeur van de Nijmegenaren meent dat jonge spelers veel kunnen leren van de oud-speler van Ajax. 

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"Je ziet aan alles dat het topsportbeleving is bij hem", zegt Van Schaik bij De Oranjezomer. "Hij is nooit moe, dat geeft hij ook aan. We zijn aan het trainen en er staan flesjes water langs het veld. Tijdens die training raken die flesjes leeg en dat kan niet volgens hem. Er moet elke keer een kan staan. Dat zijn hele kleine dingen, maar daarmee zorgt hij voor die beleving."

Van Schaik was al een aantal weken bezig om de 37-jarige Tadic over te halen om bij NEC te tekenen. "Ik sprak met hem in Amsterdam een paar weken geleden en toen zei hij: bij Ajax waren jonge jongens ook weleens moe, ik ben nooit moe. Je rust niet goed, je herstelt niet goed, je voeding is niet goed", aldus de bestuurder.

"We hadden het er net even over, maar je moet door vermoeidheid heen spelen", vervolgt de algemeen directeur. "Dat zit in je hoofd. Tadić zegt dus ook: ik ben nooit moe, dat kan niet. Die gozer heeft een lichaam, ik zeg altijd dat hij de Djokovic van het voetbal is. Het is ongekend hoe die man voor zijn sport leeft. Chery trouwens ook, die is ook 38, maar als je kijkt hoe fit hij is. Daar hebben die jongens elkaar wel in gevonden."

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