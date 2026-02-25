Van Schaik: "In Amsterdam is het altijd gezeik met de politie"

Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Wilco van Schaik Foto: © Pro Shots

NEC speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk op bezoek bij Ajax en de club uit Nijmegen werd gesteund door maar liefst 1.200 supporters. Algemeen directeur Wilco van Schaik, die in het verleden ook jarenlang werkzaam was bij FC Utrecht, is blij dat er geen rellen zijn uitgebroken. 

“Daar hadden we veel aandacht aan besteed, omdat we natuurlijk weten dat het in Amsterdam altijd gezeik is met de politie. Laten we dat gewoon maar eerlijk benoemen”, vertelt hij in de podcast De Bestuurskamer. "We hebben met al onze supportersgroepen gezeten. Moet je nagaan hoeveel tijd je er vooraf dan aan kwijt bent, alleen omdat je naar Amsterdam gaat. Het enige wat je kan zeggen is dat ze alsjeblieft rustig moeten blijven", aldus Van Schaik. 

"Uiteindelijk hebben we gewoon normaal gedaan", vervolgt de bestuurder, die vooraf ook al contact had gezocht met de politie. "We hebben aan de Amsterdamse politie gevraagd of ze normaal konden doen. Dus ik denk wel dat we het van beide kanten goed gedaan hebben. Het is uiteindelijk uitstekend verlopen, daar zijn we blij mee. Maar jij (collega Frank van Mosselveld van FC Groningen, red.) hebt het ook meegemaakt, Frank. Het is jammer dat je altijd zo wordt ontvangen in Amsterdam", constateert Van Schaik, die benadrukt dat hij blij is met de afloop. 

“Alleen nu is dus wel gebleken dat het zelfs met 1200 man goed kan verlopen als je er zelf veel aan doet en de politie daar hetzelfde doet. Dat is voor ons gewoon goed", legt hij uit. "Want vaak zie je in dit soort situaties boycots, maar daar hebben we ook allemaal geen zak aan. Dat dit goed ging, is denk ik te danken aan onze voorbereiding, maar ook Ajax hierin en de opstelling van de politie Amsterdam. Die verdient een compliment. Dus het kan wel op basis van respect, wederzijds vertrouwen en begrip voor elkaars verantwoordelijkheden." 

