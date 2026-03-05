Van Schaik over Ajax-uitspraak Schreuder: "Dat was het meer"

Wilco van Schaik heeft woensdagavond bij Vandaag Inside gereageerd op alle speculaties rond NEC-trainer Dick Schreuder. De algemeen directeur wilde zich niet uitlaten over een mogelijke afkoopsom in het contract van de trainer, maar ging wel in op de uitspraken die de laatste tijd over hem rondgaan.

De discussie begon toen Johan Derksen eerder in het programma stelde dat er een forse clausule in het contract van Schreuder zou staan. Volgens De Snor bedraagt die maar liefst tien miljoen euro. "Die trainer is gewoon niet te koop", zei Derksen destijds.

Presentator Wilfred Genee greep de aanwezigheid van Van Schaik in de uitzending aan om dat gerucht nog eens voor te leggen. "Die Schreuder blijft bij jullie? Hij kost tien miljoen, hoorde ik. Klopt dat?", vroeg Genee. Van Schaik hield zich op de vlakte en reageerde ontwijkend. "Ik heb dat in de uitzending gehoord."

Toen Genee nogmaals probeerde duidelijkheid te krijgen, bleef de NEC-directeur bij zijn standpunt. "Jij denkt dat ik nu over zijn contract ga praten? Ik heb al tien miljoen gehoord, drie miljoen, twee spelers, vier clubs...", zei Van Schaik, waarmee hij duidelijk maakte dat er volgens hem veel verhalen rondgaan die niet kloppen.

Volgens de bestuurder wordt Schreuder inmiddels overspoeld door alle aandacht. "Het gaat elke dag over die man. Die man wordt er zelf ook een beetje gek van. We hopen dat het nu een beetje rustig wordt en dat het weer over voetballen gaat."

Ook de recente uitspraak van Schreuder over Ajax kwam ter sprake. De trainer zei vorige week nog: "Ik heb niet zoveel met Ajax", wat voor veel discussie zorgde omdat de Amsterdammers op zoek zijn naar een nieuwe trainer. Volgens Van Schaik moet die uitspraak echter niet te zwaar worden opgevat. "Dat is volgens mij een beetje uit zijn verband gerukt", legde hij uit. "Het was meer dat hij op een gegeven moment iets had van: joh, ik ben dat gezeik een beetje zat. Dat was het meer. Hij heeft niet zelf opgeschreven."