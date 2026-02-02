Van Schaik woest op Ajax: "Als dat zo is gegaan is dat strafbaar"

Wilco van Schaik walgt van de manier waarop Ajax Kodai Sano los probeert te weken bij NAC. Van Schaik is stellig over de toekomst van de Japanner, die volgens hem niet uit Nijmegen vertrekt.

"Sano gaat niet weg deze transferwindow. Hij blijft gewoon hier. En hij gaat zeker niet naar Ajax", is Van Schaik stellig in gesprek met Omroep Gelderland. De NEC-directeur is geschokt over de vermeende manier waarop Ajax zaken wilde doen. Zo zou Marijn Beuker, tegen de regels in, in privé met Sano ontmoet hebben. "Als dat zo is gegaan, is dat zelfs strafbaar."

Ajax laatste bod zou zo'n 12,5 miljoen hebben bedragen, dat nog kon oplopen via bonussen. NEC heeft dat bod resoluut van tafel geveegd en mikt op twintig miljoen euro. Een deal lijkt er op deadline day dan ook niet in te zitten.