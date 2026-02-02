Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Schaik woest op Ajax: "Als dat zo is gegaan is dat strafbaar"

Rik Engelbertink
bron: Omroep Gelderland
Wilco van Schaik
Wilco van Schaik Foto: © Pro Shots

Wilco van Schaik walgt van de manier waarop Ajax Kodai Sano los probeert te weken bij NAC. Van Schaik is stellig over de toekomst van de Japanner, die volgens hem niet uit Nijmegen vertrekt.

"Sano gaat niet weg deze transferwindow. Hij blijft gewoon hier. En hij gaat zeker niet naar Ajax", is Van Schaik stellig in gesprek met Omroep Gelderland. De NEC-directeur is geschokt over de vermeende manier waarop Ajax zaken wilde doen. Zo zou Marijn Beuker, tegen de regels in, in privé met Sano ontmoet hebben. "Als dat zo is gegaan, is dat zelfs strafbaar."

Ajax laatste bod zou zo'n 12,5 miljoen hebben bedragen, dat nog kon oplopen via bonussen. NEC heeft dat bod resoluut van tafel geveegd en mikt op twintig miljoen euro. Een deal lijkt er op deadline day dan ook niet in te zitten. 

Gerelateerd:
Danilo

'Danilo voorlopig niet naar NEC: geen groen licht voor transfer'

0
Kodai Sano

Ajax-café: 'Sano ontbreekt bij training NEC, Fred niet haalbaar'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties