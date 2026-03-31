Van Schaik woest: "Zou Europees een verschrikkelijk drama zijn"

De paspoortgate houdt de clubs in de Eredivisie flink bezig. Meerdere clubs met spelers die uitkomen voor landen als Indonesië, Kaapverdië en Suriname kunnen komend weekend mogelijk niet in actie komen. NEC-bestuurder Wilco van Schaik baalt flink van de situatie, die is ontstaan nadat NAC Breda een klacht indiende vanwege het meespelen van Go Ahead Eagles-verdediger Dean James in het onderlinge duel.

"Er is geen enkele overheidsinstantie geweest die er ook maar iets van gezegd heeft in de afgelopen twee jaar", zegt Van Schaik in de podcast De Bestuurskamer. "Ze hebben ons geen brief gestuurd, de KNVB niet en de Eredivisie niet. Ik ben er woest over. We hebben allemaal te goeder trouw gehandeld. Er is geen enkele club die te kwader trouw een speler heeft opgesteld. Niet James bij Go Ahead, niet Vaessen bij Groningen en niet Chery bij NEC."

Volgens Van Schaik moeten de clubs samen optrekken. "Dit moet leiden tot een generaal pardon voor alles wat er gebeurd is", aldus de bestuurder. "We zijn allemaal overvallen, geen enkele club, op welke positie op de ranglijst, mag een andere club wat aan doen. Wij zijn een collectief als ECV, dat moeten we nu uitstralen. Als we nu voor ons eigen hachje kiezen, kunnen we beter stoppen als collectief op te treden."

"Niemand heeft zich dit gerealiseerd en nu gaat er een beerput open", vervolgt de algemeen directeur van NEC. "Het zou Europees ook een verschrikkelijk drama zijn als we dit niet kunnen regelen. Een Pipo de Clown-competitie worden we dan. Dat moeten we niet willen, we zetten onszelf voor schut als Nederland voetbal. Lessen trekken, alles verbeteren, aanscherpen en het vanaf morgen beter doen."

Van Schaik vreest dat er meerdere spelers niet opgesteld kunnen worden. "Dat is competitievervalsing ten top. Iedereen is hierbij betrokken geweest, niemand heeft zich het gerealiseerd. Nogmaals: iedereen heeft te goeder trouw gehandeld, dan moet dit ook op een normale en efficiënte manier opgelost worden. Ongekend wat er gebeurt. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken."