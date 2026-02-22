Meldingen
Van Seumeren geïrriteerd door Ajax: "Word je helemaal gek van"

Gijs Kila
bron: Goedemorgen Eredivisie
Frans van Seumeren
Frans van Seumeren Foto: © Orange Pictures

Frans van Seumeren ziet FC Utrecht het liefst doorgroeien naar een vaste plek in de top vijf van de Eredivisie. De investeerder wil die stap zetten via een sterke jeugdopleiding, naar het voorbeeld van AZ.

"Het liefst zou ik werken zoals AZ dat doet. Met een sterke jeugdopleiding en een goede doorstroming van jeugd naar het eerste elftal. Daar kijk ik echt naar", zei Van Seumeren bij Goedemorgen Eredivisie. Volgens hem heeft Utrecht zelfs voordelen ten opzichte van de Alkmaarders. "AZ zit in het noorden en heeft directe concurrentie van Ajax."

Toch loopt Utrecht juist op jeugdgebied tegen problemen aan. "We hebben de ellende dat al onze goede jeugdspelers de laatste jaren zijn weggehaald door Ajax of PSV. Daar word je helemaal gek van." In de afgelopen tien jaar maakten acht talenten via de opleiding van Utrecht de overstap naar één van die clubs.

Ondanks die tegenslagen blijft Van Seumeren geloven in de jeugd als fundament voor groei. "De afgelopen jaren is die niet goed genoeg geweest. Mark Otten, de trainer van Jong FC Utrecht, doet het goed. Het voetbal ziet er veelbelovend uit. Er komen vier spelers aan die de stap naar het eerste kunnen maken. Maar de jeugdopleiding moet veel beter."

De ambitie is helder. "We zijn geen club die naar beneden gaat, we blijven in de subtop hangen. Maar uiteindelijk moeten we een vaste top vijf-club worden. Qua begroting hebben wij de zesde begroting van de Eredivisie, dus minimaal moet je dan ook zesde worden."

