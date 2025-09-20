Van Seumeren over miljoenenverlies: "Kijk maar eens naar Ajax"

Het voetbalbedrijf bleek een stuk weerbarstiger dan Van Seumeren had verwacht. "Laat ik eerlijk zijn: ik heb het onderschat", begint hij in De Telegraaf. "Ik heb leiding gegeven aan veel grotere bedrijven. Bij Mammoet hadden we een omzet van meer dan 1 miljard euro per jaar. Toen ik bij FC Utrecht instapte was dat 15 miljoen euro per jaar. Ik dacht: binnen twee, drie jaar heb ik het wel op de rails. Maar het heeft meer dan tien jaar geduurd en nog is het met vallen en opstaan. Soms denk je dat je er bent en dan zet mijn vrouw Gonnie me weer met de voetjes op de grond. 'Je moet niet denken dat het altijd zo blijft, het kan zomaar ineens weer anders zijn.' Daar kan ik dan niet tegen, maar ze heeft natuurlijk wel gelijk."

Het voetbal is in de ogen van Van Seumeren vooral erg grillig. "De onvoorspelbaarheid is de belangrijkste factor waarom het zo lastig is. Als je niet uitkijkt, verlies je in het voetbal veel meer geld dan in het gewone zakenleven. Kijk maar eens naar Ajax, wat een geld daar is verdampt door één mijnheer. Het risicoprofiel is veel groter, het lijkt soms wel Russisch roulette. Het maakt het extra knap dat wij over de laatste tien jaar de nummer vijf van Nederland zijn."