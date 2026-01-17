Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Van Staa: "Veel mensen pijn gedaan dat hij naar Ajax is gegaan"

Bjorn
bron: De Oosttribune
Jan van Staa
Jan van Staa Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar FC Twente. De 33-jarige spits kan komende zomer transfervrij vertrekken bij Ajax. Er is in Enschede onder fans veel aversie tegen Weghorst, maar Jan van Staa en Tijmen van Wissing zouden zijn komst toejuichen.

"Door de komst van Ten Hag is de kans groter dat Weghorst komt", zegt Van Wissing bij De Oosttribune Extra. "Oosting en Bruggink voelden zich wel een beetje in het pak gedaan. Dat liep allemaal niet lekker. Het is niet zo dat Weghorst Twente in het ootje heeft genomen. Weghorst heeft een enorme binding met Twente."

De verslaggever van RTV Oost hoopt dat Weghorst naar FC Twente komt. "Ik vind circus-Weghorst vermakelijk", geeft hij aan. "Die moet behouden blijven. Ik zou het geweldig vinden als hij zou komen. Dan kunnen we wel een dagelijkse uitzending van De Oosttribune maken. Het is altijd een pandemonium rondom die man. Hij brengt een topsportklimaat mee. Je struikelt bij Twente over de brave spelers. Je kunt hem heel goed gebruiken. Dat vond Bruggink al. Ik denk dat die weg bij Ten Hag meer openligt."

Weghorst heeft veel FC Twente-supporters tegen zich in het harnas gejaagd door woorden over een terugkeer naar Enschede, maar vervolgens bij Ajax te tekenen. Volgens Van Staa hoeft dat geen rol meer spelen, ondanks fluitconcerten bij FC Twente - Ajax. "Nee", is Van Staa stellig. "Dat hij naar Ajax is gegaan, zal heel veel mensen pijn gedaan hebben, omdat heel veel mensen er rekening mee hadden gehouden dat hij naar Enschede zou komen. Hij is een speler met gif en de wil om te winnen. Dan is het ook zo'n type speler. Hij is normaal gesproken gewoon international. Voor Twente, een club met ambitie, is dat toch niet gek?"

Volgens Van Wissing kan Weghorst ook echt van meerwaarde zijn. "We hebben Lammers weer gezien tegen FC Utrecht. Dan mag hij in een Ajax-pyjama hebben geslapen, dan mag hij met Jari Litmanen op de foto hebben gestaan en mag hij die filmpjes met zijn dochters hebben gemaakt in de ArenA waar je van walgt, maar dat gaat heel snel weg. Ik zou een paar foto's van zijn tienertijd in Vak-P laten zien", besluit Van Wissing.

0 reacties
