Van 't Schip botst met eigen speler: "Heb ik nog nooit meegemaakt"

Na de 0-3 nederlaag van donderdag eindigde het zondag in 6-1 voor Georgië. "Als je zo aan een wedstrijd begint, met een tegendoelpunt in de vierde minuut, dan is dat onacceptabel", concludeert Van 't Schip na afloop bij Sportaran. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Armeense bevolking. Sorry voor deze wedstrijd, voor dit resultaat. Dit is echt ondermaats. Dit komt door individuele fouten van onze eigen spelers."

Tot overmaat van ramp botst de oefenmeester ook nog met spits Grant-Leon Ranos, die meteen terugkeerde naar Duitsland toen hij hoorde geen basisplek te krijgen. "Ranos heeft me gezegd dat als hij niet start, dat hij dan vertrekt. Ik heb gezegd dat ik dit nog nooit meegemaakt heb. Misschien dat alleen Lionel Messi zich dit kan veroorloven", reageerde de oud-Ajacied. "Een speler moet volledig gecommitteerd zijn aan zijn land, als hij voor de nationale ploeg wil spelen."