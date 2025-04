Van 't Schip enthousiast: "Hij werd vorig jaar bij Ajax genoemd"

John van 't Schip is sinds februari bondscoach van Armenië. De voormalig Ajacied hoopt het land te stunten en naar het WK te gaan. Het zou de eerste keer in de geschiedenis zijn dat Armenië zich plaatst voor een eindtoernooi.

De eerste twee wedstrijden in de Nations League tegen Georgië gingen allebei kansloos verloren en in de WK-kwalificatie wachten lastige wedstrijden tegen Portugal, Hongarije en Ierland. "Succes zou zijn dat je het in de WK-kwalificatie gewoon goed doet en competitief bent met de andere landen. Misschien kunnen we voor een verrassing zorgen door tweede te worden", blikt Van 't Schip vooruit bij Ajax Showtime. "Dat is normaal gesproken het hoogst haalbare."

Van 't Schip moet het hebben van twee, drie goede spelers, waaronder Krasnodar-middenvelder Eduard Spertsyan. "Spertsyan was een jongen die vorig jaar bij Ajax werd genoemd", weet de oefenmeester. "Hij was net geblesseerd geraakt voordat de wedstrijden begonnen. Hij is echt een heel goede voetballer."