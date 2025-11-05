Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Van 't Schip fel op Ajax: "Zij zijn niet complementair aan elkaar"

Arthur
bron: Ziggo Sport
John van 't Schip
John van 't Schip Foto: © Pro Shots

John van ’t Schip vindt dat de huidige selectie van Ajax te licht is om op Champions League-niveau te presteren. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Ziggo Sport. Volgens hem is het logisch dat John Heitinga kritiek krijgt, maar benadrukt hij dat de trainer werkt met een ploeg die niet goed in balans is. Woensdagavond treedt Ajax in de Champions League aan tegen Galatasaray.

De voormalig international schetst hoe hij naar de situatie kijkt. Ajax heeft het vaak moeilijk, zelfs tegen tegenstanders die op papier minder sterk zijn. "Niet heel anders dan de meeste mensen", zegt Van ’t Schip.

Hij vervolgt: "Ik heb natuurlijk wel van binnenuit met de mensen samengewerkt en ik heb het ook wel gevolgd. Het is een hele lastige periode. De selectie is gewoon weer niet in balans en ook niet klaar om dit soort wedstrijden te spelen. Ik hoop vanavond natuurlijk wel, maar het is gewoon te licht."

De oud-trainer heeft bovendien begrip voor de positie van Heitinga. "Hij krijgt natuurlijk terecht, onterecht heel veel kritiek. Maar het is niet een selectie waarvan je zegt: alsjeblieft, ga hier maar mee werken", aldus Van ’t Schip.

Of hij daarmee de verantwoordelijkheid bij Alex Kroes en Marijn Beuker legt? "Ik denk niet eens dat, maar ik denk dat de staf ook niet heel complementair aan elkaar is. Dat is ook gewoon ongelofelijk belangrijk. Dat hebben we het jaar ervoor gezien met Farioli. Hij had zes, zeven stafleden. Dat is wel ongelofelijk belangrijk in het hedendaagse voetbal. Dat zie ik ook niet terug."

