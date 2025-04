Van 't Schip geniet van Ajax-succes: "Ik had dat natuurlijk niet"

Ajax is na 29 competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie en John van 't Schip roemt de inbreng van trainer Francesco Farioli. De voormalig Ajax-speler beseft dat het belangrijk was dat de Italiaanse oefenmeester zijn eigen technische staf kon samenstellen.

"Ik had dat natuurlijk niet", blikt hij terug op de website van Ajax Showtime. "Ik had één assistent mee (Michael Valkanis, red.) en werkte verder met de staf die was samengesteld door Mislintat. Farioli heeft nu zeven stafleden meegenomen. Daar heeft Ajax een belangrijke stap mee gezet, dat hebben ze goed gedaan. Je hebt nu Kroes, Beuker en een trainersstaf van zeven mensen. Dan vorm je een blok. Dat stralen ze ook uit en doen ze goed. Dat was vorig jaar wel anders."

"Nu zie je gewoon dat ze een goede vechtersmachine hebben neergezet. Er wordt bij vlagen ook gewoon goed gevoetbald. Iedereen zegt wel: het is geen Ajax-voetbal. Je moet wel weten waar je vandaan komt. Als je ziet waar ze vandaan komen, wat ze nu presteren en ook de groei van een aantal jongens...", vervolgt Van 't Schip, die ziet dat Kenneth Taylor tegenwoordig één van de sterkhouders is bij Ajax. "Hij maakte vorig jaar al stappen en heeft dat dit jaar doorgezet. Dat is allemaal enorm knap", besluit voormalig Oranje-international.