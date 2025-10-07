'Van 't Schip greep mis': "Functie bij Ajax was er niet meer"

John van ’t Schip heeft openlijk gesproken over zijn vertrek bij Ajax. De oud-trainer van de Amsterdammers zou in de zomer van 2024 eigenlijk een nieuwe functie binnen de club krijgen, maar dat plan ging volgens hem nooit door.

Tijdens het programma Rondo op Ziggo Sport kwam het onderwerp ter sprake toen het ging over Ajax-directeur Alex Kroes. Marco van Basten was kritisch: "Kroes is twee jaar geleden begonnen en ik denk: een jongen die in de spelersmakelaardijwereld zit, die zal wel weten hoe het gaat. Maar er wordt tot nu toe niets van gebakken." Theo Janssen voegde daaraan toe dat er volgens hem een "voetbalman" naast Kroes zou moeten staan.

Presentator Wytse van der Goot richtte zich vervolgens tot Van ’t Schip: "Jij zou toch een functie krijgen? Is die functie jou niet op het lijf geschreven?" Daarop antwoordde de voormalig bondscoach van Armenië: "Die functie was er niet meer. Of die functie me is aangeboden? Ja, want dat heb ik ook getekend. In acht maanden veranderen alleen veel dingen. Alex werd in plaats van algemeen directeur, technisch directeur. Marijn Beuker kwam..."

Van ’t Schip lichtte toe wat zijn rol oorspronkelijk had moeten worden. "Ik zou klankbord worden van Maurice Steijn, ik zou Kelvin de Lang gaan ondersteunen en Klaas-Jan Huntelaar helpen. Dat was aanvankelijk waar ik me mee bezig zou gaan houden. Datgene wat ik zou gaan doen, ben ik niet gaan doen", besluit hij.