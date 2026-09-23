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Ajax historie & oud-spelers

Van 't Schip heeft nieuwe klus: "Sta ook open voor club in Nederland"

Max
bron: NU.nl
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

John van 't Schip heeft weer een nieuwe klus te pakken. De voormalig Ajacied werd vorige maand aangesteld als bondscoach van Kazachstan. 

Het is de bedoeling dat Van 't Schip Kazachstan de komende maanden door de Nations League loodst. "Voor een paar maanden vond ik dat wel te overzien. Ik sta altijd open voor mooie avonturen", vertelt de oefenmeester aan NU.nl.

Van 't Schip hoopt met Kazachstan als groepswinnaar de promotie naar Divisie B van de Nations League te bereiken. Het is nog niet bekend of hij ook als bondscoach aan de EK-kwalificatie gaat beginnen. "Ik richt me op deze Nations League en daarna zien we wel. Het zal ook afhangen van hoe het de komende maanden gaat."

De oefenmeester wacht alles rustig af. "Ik sta ervoor open een club in Nederland te trainen. Maar het moet wel iets zijn waarvan ik denk: leuk, dat past bij me", benadrukt hij. "Ik heb ook een leeftijd dat ik niet meer zomaar alles aanpak. Maar ik ben trainer, dus een mooie klus lijkt me leuk. Anders had ik ook geen ja gezegd tegen Kazachstan."

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