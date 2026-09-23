Van 't Schip heeft nieuwe klus: "Sta ook open voor club in Nederland"

Het is de bedoeling dat Van 't Schip Kazachstan de komende maanden door de Nations League loodst. "Voor een paar maanden vond ik dat wel te overzien. Ik sta altijd open voor mooie avonturen", vertelt de oefenmeester aan NU.nl.

Van 't Schip hoopt met Kazachstan als groepswinnaar de promotie naar Divisie B van de Nations League te bereiken. Het is nog niet bekend of hij ook als bondscoach aan de EK-kwalificatie gaat beginnen. "Ik richt me op deze Nations League en daarna zien we wel. Het zal ook afhangen van hoe het de komende maanden gaat."