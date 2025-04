Van ’t Schip onthult: "Met drie ontevredenen valt nog te werken"

Trainer John van ’t Schip is tevreden over de rust die is teruggekeerd binnen de Ajax-selectie. Na een onstuimige periode met veel ontevreden spelers heeft de club volgens de oefenmeester ‘gelijk schoon schip gemaakt’ en dat werpt zijn vruchten af.

"In de zomer van 2023 kocht Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax twaalf nieuwe spelers," begint Van ’t Schip in gesprek met Ajax Showtime. "Er waren tien jongens die wel of niet goed genoeg waren. Dat bleef onderhuids eigenlijk altijd dooretteren. Het grote verschil nu is dat er gelijk schoon schip is gemaakt. Van die tien zijn er nog maar drie over."

Doordat het grootste deel van de overbodige of ongelukkige spelers is vertrokken, is de sfeer in de groep duidelijk verbeterd. "Met drie 'ontevreden' spelers is het makkelijker om ze in de selectie te laten renderen dan met tien of twaalf. Dat is ook een grote winst geweest. Die jongens konden er niets aan doen, want zij zijn zelf in dat parket gebracht, maar het heeft vaak wel een negatieve uitwerking in zo’n selectie."

Tegelijkertijd ziet Van ’t Schip positieve ontwikkeling bij een aantal van de overgebleven aankopen. "Jongens als Sutalo en Gaaei voelen zich inmiddels ook steeds meer thuis in Amsterdam," zegt hij. "Daar hebben ze in de afgelopen zomer wel weer zoveel mogelijk balans in kunnen brengen. De staf en spelers hebben daarna goed werk verricht. Je voelt en ziet dat ze eenheid uitstralen."

Wel wijst de trainer nog op een belangrijk struikelblok van vorig seizoen: blessures bij ervaren krachten. "Dan wordt de balans in zo’n groep – die al heel jong was – nog meer verstoord. Al die jongens die een beetje de leeftijd hadden, waren er niet," doelt Van ’t Schip op onder meer Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Jordan Henderson.